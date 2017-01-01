Дубай. Кербер стала соперницей Свитолиной по полуфиналу

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.
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