Дубай. Кербер стала соперницей Свитолиной по полуфиналу

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.



Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером стала последней полуфиналисткой, одержав победу над 36-м номером мирового рейтинга, 19-летней хорваткой Аной Конюх со счетом 6:3, 6:2.



Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За это время Кербер взяла пять подач соперницы и не удержала одну свою. Навылет Анжелика не подавала и на подаче не ошибалась. Конюх выполнила один эйс и совершила пять двойных ошибок. Это была вторая победа немки в двух встречах с Конюх.



За выход в финал турнира Кербер сразится с 13-й ракеткой мира, 22-летней украинкой Элиной Свитолиной (7), которая



На данный момент в личном противостоянии Кербер и Свитолиной минимальное преимущество у немки - 5:4.



Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

¼ финала

Анжелика Кербер (Германия, 1) — Ана Конюх (Хорватия) – 6:3, 6:2 В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде состоялся последний четвертьфинальный матч.Вторая ракетка мира, 29-летняя немка, посеянная под первым номером стала последней полуфиналисткой, одержав победу над 36-м номером мирового рейтинга, 19-летней хорваткойсо счетом 6:3, 6:2.Теннисистки провели на корте 1 час 14 минут. За это время Кербер взяла пять подач соперницы и не удержала одну свою. Навылет Анжелика не подавала и на подаче не ошибалась. Конюх выполнила один эйс и совершила пять двойных ошибок. Это была вторая победа немки в двух встречах с Конюх.За выход в финал турнира Кербер сразится с 13-й ракеткой мира, 22-летней украинкой Элиной Свитолиной (7), которая победила американку Лорен Дэвис.На данный момент в личном противостоянии Кербер и Свитолиной минимальное преимущество у немки - 5:4.Анжелика Кербер (Германия, 1) — Ана Конюх (Хорватия) – 6:3, 6:2