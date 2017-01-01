Возняцки вышла в полуфинал на турнире в Дубае

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.



55-я ракетка мира, 26-летняя датчанка Каролин Возняцки (10) уверенно обыграла 17-летнюю американку Катрин Беллис (LD), занимающую в рейтинге WTA 70-е место, со счетом 6:3, 6:2.



За 1 час 7 минут игрового времени Возняцки выиграла шесть геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Каролин три эйса и одна двойная ошибка, у Беллис – один эйс и три двойных. Между собой теннисистки играли впервые.



За выход в финал турнира Возняцки поспорит со своей ровесницей из Латвии, 35-м номером мирового рейтинга Анастасией Севастовой, которая



В противостоянии Возняцки и Севастовой лидирует датчанка – 2:0.



Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

¼ финала

Каролин Возняцки (Дания, 10) — Катрин Беллис (США, LD) – 6:3, 6:2

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.55-я ракетка мира, 26-летняя датчанка(10) уверенно обыграла 17-летнюю американку(LD), занимающую в рейтинге WTA 70-е место, со счетом 6:3, 6:2.За 1 час 7 минут игрового времени Возняцки выиграла шесть геймов на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Каролин три эйса и одна двойная ошибка, у Беллис – один эйс и три двойных. Между собой теннисистки играли впервые.За выход в финал турнира Возняцки поспорит со своей ровесницей из Латвии, 35-м номером мирового рейтинга Анастасией Севастовой, которая победила китаянку Ван Цян.В противостоянии Возняцки и Севастовой лидирует датчанка – 2:0.Каролин Возняцки (Дания, 10) — Катрин Беллис (США, LD) – 6:3, 6:2