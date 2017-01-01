Дубай. Свитолина разгромила Дэвис и вышла в полуфинал

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.13-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под седьмым номером, успешно вышла в в полуфинал, одержав победу над 46-м номером мирового рейтинга, 23-летней американкойсо счетом 6:0, 6:4.За 1 час 4 минуты, проведенных на корте, Свитолина выиграла шесть геймов на приеме и не удержала две своих подачи. Навылет соперницы не подавали, при этом Элина допустила на подаче одну двойную ошибку, а Лорен – пять. Теперь в их противостоянии украинка лидирует со счетом 3:0.В полуфинале Свитолиной предстоит сразиться либо со второй ракеткой мира немкой Анжеликой Кербер (1), либо с 36-м номером мирового рейтинга хорваткой Аной Конюх.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 7) — Лорен Дэвис (США) – 6:0, 6:4