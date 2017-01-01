Радваньская: Шарапова будет опасной соперницей с первого матча после дисквалификации

Польская теннисистка Агнешка Радваньская полагает, что бывшая первая ракетка мира россиянка Мария Шарапова будет опасной соперницей с первого же матча после дисквалификации за мельдоний.«Она сможет стать большим игроком после годичного перерыва, она это уже делала после травмы плеча, - цитирует Радваньску Sport360. - Не думаю, что она будет терять ритм матчей, считаю, что она будет опасным соперником с первого же матча. На нее можно будет попасть уже в первом раунде, это может быть интересно, хотя, конечно, это не самый лучший жребий».29-летняя Шарапова вернется на корт на турнире в немецком Штутгарте, который стартует 26 апреля.Шарапова является пятикратной победительницей турниров серии Большого шлема, в ее активе также победа в Кубке Федерации и серебряная медаль Олимпийских игр в Лондоне в одиночном разряде. В общей сложности спортсменка выиграла 38 турниров WTA, из них 35 - в одиночном разряде. Первой ракеткой мира россиянка была в августе 2005 года.