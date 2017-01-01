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Дубай. Агнешка Радваньска зачехлила ракетку в третьем круге

Дубай. Агнешка Радваньска зачехлила ракетку в третьем круге

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Шестая ракетка мира, 27-полька Агнешка Радваньска (4) потерпела поражение от 17-летней американки Катрин Беллис (LD), занимающей в рейтинге WTA 70-ю строчку. Поединок длился 1 час 52 минуты и завершился в пользу американки со счетом 6:4, 2:6, 6:2.

Радваньска взяла три подачи соперницы и не удержала четыре своих. Агнешка выполнила три эйса при шести двойных ошибках, а Беллис навылет не подала ни разу и допустила четыре двойных. Между собой теннисистки играли впервые.

Соперница Беллис по четвертьфиналу определится в матче Каролин Возняцки (Дания, 10) - Катерина Бондаренко (Украина).
 
Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц
Третий  круг
Катрин Беллис (США, LD) — Агнешка Радваньска (Польша, 4) – 6:4, 2:6, 6:2
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