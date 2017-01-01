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17:26 Дубай. Кербер выиграла у Пуиг и вышла в четвертьфинал 41 | Теннис

17:10 Дальмайер: Бессмысленно проводить ОИ в странах, где есть деньги, но не развиты зимние виды 74 | Биатлон

16:51 Кристина Дмитренко – девятая в индивидуальной гонке на юниорском ЧМ по биатлону 100 | Биатлон

16:09 Дубай. Савчук и Олару не прошли в ¼ финала в парном разряде 101 | Теннис

15:35 Дубай. Свитолина сломила сопротивление Макхэйл и вышла в ¼ финала 162 | Теннис / Главные новости спорта

14:50 Рио-де-Жанейро. Долгополов стартовал с победы над Феррером 239 | Теннис / Главные новости спорта

14:31 Нико Росберг: Феттель еще порадует болельщиков 118 | Формула-1

13:57 Канадец Гранбуа выиграл индивидуальную гонку на юниорском ЧМ по биатлону; Телень – 19-й 160 | Биатлон

13:06 Младенович не пробилась в четвертьфинал турнира в Дубае 175 | Теннис