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Дубай. Кербер выиграла у Пуиг и вышла в четвертьфинал

Дубай. Кербер выиграла у Пуиг и вышла в четвертьфинал

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.

Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, уверенно обыграла 23-летнюю пуэрториканку Монику Пуиг, занимающую в рейтинге WTA 42-е место со счетом6:2, 6:3.

Теннисистки играли 1 час 5 минут. Кербер взяла четыре подачи Пуиг и отыграла все пять ее брейк-пойнтов. Анжелика два раза подала навылет и допустила четыре двойных ошибки против трех эйсов и двух двойных у соперницы.

За выход в полуфинал турнира Кербер сыграет против хорватки Аны Конюх, которая победила россиянку Елену Веснину (8).

Ранее Кербер и Конюх встречались один раз и тогда сильнее была немка.

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц
Третий круг
Анжелика Кербер (Германия, 1) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:2, 6:3
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