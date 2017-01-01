Дубай. Савчук и Олару не прошли в ¼ финала в парном разряде

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в парном разряде проходят матчи второго круга.Украинка Ольга Савчук (41-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница румынка Ралука Олару (62) проиграли седьмому сеяному дуэту в составе американки Эбигейл Спирс (19) и словенки Катарины Среботник (23) со счетом 4:6, 3:6.Матч длился 1 час 4 минуты. Савчук и Олару сделали два брейка и упустили четыре своих подачи. Они ни разу не подали навылет и совершили четыре двойных ошибки, а их соперницы выполнили один эйс и дважды ошиблись на подаче.В четвертьфинале Спирс и Среботник сыграют с сильнейшими в матче между третьим дуэтом турнира Сания Мирза (Индия) / Барбора Стрыкова (Чехия) и Кики Бертенс (Нидерланды) / Йоханна Ларссон (Швеция).