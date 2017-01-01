Дубай. Свитолина сломила сопротивление Макхэйл и вышла в ¼ финала

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.



13-я ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 7-м номером, одержала волевую победу над 24-летний американкой Кристиной Макхэйл, занимающей в мировом рейтинге 44-е место, со счетом 4:6, 6:4, 6:3.



Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. Свитолина выиграла шесть геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом Элина допустила четыре двойных ошибки, а Кристина – пять. Благодаря этой победе Свитолина сравняла счет в личном противостоянии с американкой - 2:2.



В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет еще одна американка Лорен Дэвис, которая



Свитолина лидирует в противостоянии с Дэвис – 3:0.



Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

Третий круг

Элина СВИТОЛИНА (Украина, 7) - Кристина Макхэйл (США) —4:6, 6:4, 6:3

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи третьего круга.13-я ракетка мира, 22-летняя украинка, посеянная под 7-м номером, одержала волевую победу над 24-летний американкой, занимающей в мировом рейтинге 44-е место, со счетом 4:6, 6:4, 6:3.Теннисистки провели на корте 2 часа 22 минуты. Свитолина выиграла шесть геймов на приеме и проиграла пять на своей подаче. Обе соперницы выполнили по два эйса, при этом Элина допустила четыре двойных ошибки, а Кристина – пять. Благодаря этой победе Свитолина сравняла счет в личном противостоянии с американкой - 2:2.В четвертьфинале соперницей Свитолиной будет еще одна американка Лорен Дэвис, которая выбила из борьбы россиянку Екатерину Макарову.Свитолина лидирует в противостоянии с Дэвис – 3:0.Элина СВИТОЛИНА (Украина, 7) - Кристина Макхэйл (США) —4:6, 6:4, 6:3