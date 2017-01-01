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Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае

Свитолина стартовала с победы на турнире в Дубае

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

13-я ракетка мира, 22-летняя украинка Элина Свитолина, посеянная под 7-м номером, вышла в 1/8 финала после победы над прошедшей через квалификацию 23-летней китаянкой Чжэн Сайсай, занимающей в рейтинге WTA 65-е место, со счетом 7:5, 6:1.

Теннисистки провели на корте 1 час 9 минут. За это время Свитолина сделала семь брейков и не удержала три своих подачи. На счету Элины три эйса и две двойных ошибки, а Сайсай ни разу не подала навылет и один раз ошиблась на подаче. Это была их первая встреча.

За выход в четвертьфинал турнира Свитолина поспорит с 44-м номером мирового рейтинга, 24-летней американкой Кристиной Макхэйл, которая победила японку Наоми Осаку – 6:3, 6:4.

На данный момент в личном противостоянии Свитолиной и Макхэй минимальное преимущество у американки  - 2:1.

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц
Второй круг
Элина СВИТОЛИНА (Украина, 7) - Чжэн Сайсай (Китай, Q) — 7:5, 6:1
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