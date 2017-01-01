Дубай. Кербер стартовала с победы над Бартель

Вторая ракетка мира, 29-летняя немка Анжелика Кербер, посеянная под первым номером, стартовала с победы над 26-летней соотечественницей Моной Бартель, занимающей в мировом рейтинге 109-ю строчку, со счетом 6:4, 6:3.



Теннисистки играли 1 час 18 минут. Кербер реализовала пять брейк-пойнтов из десяти, Бартель – два из пяти. Навылет Анжелика не подала ни разу и совершила пять двойных ошибок против четырех эйсов и шести двойных у Моны. Благодаря этой победе Кербер вышла вперед в противостоянии с Бартель – 3:2.



За выход в четвертьфинал турнира Кербер поспорит с пуэрториканкой Моникой Пуиг, которая выбила из борьбы француженку Каролин Гарсию (5) - 6:1, 4:6, 6:2.

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Ранее Кербер и Пуиг встречались три раза и дважды победительницей выходила немка.Анжелика Кербер (Германия, 1) — Мона Бартель (Германия, WC) – 6:4, 6:3Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Каролин Гарсия (Франция, 15) – 6:1, 4:6, 6:2