Стаховский вышел во второй круг турнира ATP в Марселе

Теннис. ATP250-Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд €620,660.Одиночный разряд. 28 участников

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP250–Open 13 Provence с призовым фондом €620,660 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.Прошедший через квалификацию 31-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 107-е место, нанес поражение 55-й ракетке мира, 23-летнему чехусо счетом 6:2, 6:4.Поединок длился 1 час 5 минут. Стаховский взял три подачи соперника и отыграл все три его брейк-пойнта. На счету Сергея шесть эйсов и две двойных ошибки, а Веселы три раза подал навылет и допустил четыре двойных ошибки. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Стаховский сразится с 12-й ракеткой мира, 30-летним французом Гаэлем Монфисом, который посеян под первым номером и первый круг пропускает.Ранее Стаховский и Монфис встречались один раз и тогда сильнее был француз.Сергей СТАХОВСКИЙ (Украина, Q) – Иржи Веселы (Чехия) – 6:2, 6:4Ян-Леннард Штруфф (Германия) — Жереми Шарди (Франция) – 6:3, 7:5Аляж Бедене (Великобритания, LD) — Поль-Анри Матьё (Франция) – 3:6, 6:1, 6:4Норберт Гомбош (Словакия, Q) — Евгений Донской (Россия, Q) – 6:1, 6:1Жюльен Беннето (Франция, WC) — Денис Шаповалов (Канада, WC) – 7:5, 6:4