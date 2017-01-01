Стаховский вышел во второй круг турнира ATP в Марселе

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP250–Open 13 Provence с призовым фондом €620,660 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.
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