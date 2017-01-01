Дубай. Бондаренко на отказе Мугурусы вышла в 1/8 финала и другие результаты

Теннисистки провели на корте лишь 24 минуты. За это время Бондаренко сделала два брейка и упустила одну свою подачу. На счету Катерины один эйс и три двойных ошибки, а Мугуруса два раза подала навылет и дважды ошиблась на подаче. Это была их первая встреча.



Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.30-летняя украинская теннисистка, занимающая в мировом рейтинге 79-е место, вышла в 1/8 финала после того, как ее соперница, седьмая ракетка мира 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса (5) при счете в первом сете 4:1 в пользу украинки отказалась от продолжения борьбы.В 1/8 финала Бондаренко встретится либо с десятой сеяной датчанкой Каролин Возняцки, либо со швейцаркой Викторией Голубич.Катерина БОНДАРЕНКО (Украина) — Гарбин Мугуруса (Испания, 5) - 4:1 отказАгнешка Радваньска (Польша, 4) — Элисе Мертенс (Бельгия, Q) – 6:3, 6:2Ана Конюх (Хорватия) — Саманта Стосур (Австралия, 12) – 6:4, 6:3Лорен Дэвис (США) — Кристина Плишкова (Чехия) – 1:6, 6:1, 6:3Кристина Макхэйл (США) — Наоми Осака (Япония) – 6:3, 6:4