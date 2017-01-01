Марченко стартовал с победы над Рублевым на турнире ATP в Марселе

Теннис. ATP250- Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд €620,660.Одиночный разряд. 28 участников

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP250 –Open 13 Provence в с призовым фондом €620,660 проходят матчи первого круга.93-я ракетка мира, 29-летний украинецвышел во второй круг после победы над 19-летним россиянином(Q), занимающим в мировом рейтинге 111-ю позицию, со счетом 6:1, 7:6(6).Теннисисты играли 1 час 36 минут. Марченко сделал четыре брейка и упустил одну свою подачу. На счету Ильи шесть эйсов и три двойных ошибки, а Рублей пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.За выход в четвертьфинал турнира Марченко предстоит сразиться с 11-й ракеткой мира, 31-летним французом Жо-Вилфридом Цонгой, который посеян под вторым номером и первый круг пропускает.Ранее Марченко и Цонга встречались один раз и тогда сильнее был француз.Илья МАРЧЕНКО (Украина)м - Андрей Рублёв (Россия, Q) — 6:1, 7:6(6)Михаил Южный (Россия) — Стефанос Циципас (Греция, WC) – 6:1, 4:6, 7:5Малек Жазири (Тунис) — Андрей Кузнецов (Россия) – 6:3, 6:3Жиль Симон (Франция, 7) — Карен Хачанов (Россия) – 4:6, 7:5, 6:3