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Марченко стартовал с победы над Рублевым на турнире ATP в Марселе
Марченко стартовал с победы над Рублевым на турнире в МарселеВ Марселе (Франция) на турнире категории ATP250 –Open 13 Provence в с призовым фондом €620,660 проходят матчи первого круга.

93-я ракетка мира, 29-летний украинец Илья Марченко вышел во второй круг после победы над 19-летним россиянином Андреем Рублевым (Q), занимающим в мировом рейтинге 111-ю позицию, со счетом 6:1, 7:6(6).

Теннисисты играли 1 час 36 минут. Марченко сделал четыре брейка и упустил одну свою подачу. На счету Ильи шесть эйсов и три двойных ошибки, а Рублей пять раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.

За выход в четвертьфинал турнира Марченко предстоит сразиться с 11-й ракеткой мира, 31-летним французом Жо-Вилфридом Цонгой, который посеян под вторым номером и первый круг пропускает.

Ранее Марченко и Цонга встречались один раз и тогда сильнее был француз.

Теннис. ATP250- Open 13 Provence. Марсель (Франция). Хард. Призовой фонд €620,660.Одиночный разряд. 28 участников
Первый круг
Илья МАРЧЕНКО (Украина)м - Андрей Рублёв (Россия, Q) — 6:1, 7:6(6)
Михаил Южный (Россия) — Стефанос Циципас (Греция, WC) – 6:1, 4:6, 7:5
Малек Жазири (Тунис) — Андрей Кузнецов (Россия) – 6:3, 6:3
Жиль Симон (Франция, 7) — Карен Хачанов (Россия) – 4:6, 7:5, 6:3
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