Цибулкова проиграла Макаровой во втором круге на турнире в Дубае

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Пятая ракетка мира, 27-летняя словачка, посеянная под третьим номером, уступила в трех сетах 37-му номеру рейтинга WTA, 28-летней россиянке. Поединок длился 2 часа 10 минут и завершился в пользу россиянки со счетом 6:2, 4:6, 6:2.Цибулкова выиграла три гейма на приеме и проиграла шесть на своей подаче. На ее счету один эйс и две двойных ошибки, а Макарова 12 раз подала навылет и шесть раз ошиблась на подаче. Благодаря этой победе россиянка до минимума сократила свое отставание в счете по личным встречам с Цибулковой – 2:3.За выход в четвертьфинал турнира Макарова сыграет с победительницей матча Лорен Дэвис (США) — Кристина Плишкова (Чехия).Екатерина Макарова (Россия) — Доминика Цибулкова (Словакия, 3) – 6:2, 4:6, 6:2Катрин Беллис (США, LD) — Лаура Зигемунд (Германия) – 7:5, 7:6(3)Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Каролин Гарсия (Франция, 15) – 6:1, 4:6, 6:2Елена Веснина (Россия, 8) — Мисаки Дои (Япония) – 6:2, 7:5Ван Цян (Китай) — Онс Жабер (Тунис, Q) – 6:3, 6:1