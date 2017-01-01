Дубай. Сестры Киченок выбыли в первом круге в парном разряде

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинские теннисистки(83-я в мировом парном рейтинге) и ее сестра(84) в стартовом матче проиграли американке(19) и словенке(23), посеянным под седьмым номером со счетом 2:6, 3:6.За 1 час 4 минуты игрового времени Людмила и Надежда реализовали два брейк-пойнта из пяти, их соперницы – пять их 12-ти. Украинки ни разу не подали навылет и совершили шесть двойных ошибок против одного эйса и четырех двойных у Спирс и Среботник.За выход в четвертьфинал турнира Спирс и Среботник сыграют с украинкой Ольгой Савчук (41) и румынкой Ралукой Олару (62).