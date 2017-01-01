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Катерина Козлова не прошла во второй круг турнира WTA в Будапеште

Катерина Козлова не прошла во второй круг турнира WTA в Будапеште. Фото Hungarian Tennis

В Будапеште (Венгрия) на турнире WTA категории International с призовым фондом $250,000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

23-летняя украинка Катерина Козлова, занимающая в мировом рейтинге 115-е место, не смогла преодолеть барьер первого круга, уступив на двух тай-брейках 62-й ракетке мира, 31-летней француженке Полин Пармантье (6). Поединок продолжался 2 часа 16 минут и завершился в пользу француженки со счетом 7:6(3), 7:6(2).

Соперницы взяли по две подачи друг друга. Козлова два раза подала навылет и совершила четыре двойных ошибки, а Пармантье выполнила пять эйсов при пяти двойных. Теперь счет их личных встреч стал 3:0 в пользу француженки.

Козлова покидает турнир, заработав $2,100 призовых и одно рейтинговое очко.

За выход в ¼ финала Пармантье сыграет с победительницей матча Кирстен Флипкенс (Бельгия) — Александра Саснович (Беларусь, Q).

Теннис. WTA - International. Будапешт (Венгрия). Грунт. Призовой фонд $250,000. Одиночный разряд. 32 участницы
Первый круг
Полин Пармантье (Франция, 6) — Катерина КОЗЛОВА (Украина) – 7:6(3), 7:6(2)
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