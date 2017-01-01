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Рейтинг ATP. Долгополов стал 50-й ракеткой мира
Рейтинг ATP. Долгополов стал 50-й ракеткой мира Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 20 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста. Александр Долгополов поднялся на 16 позиций и стал 50-й ракеткой мира. Илья Марченко потерял три пункта и опустился на 93-ю строчку.
 
Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский сохранил 107-ю позицию.

В Топ-10 мирового рейтинга произошла лишь одна перестановка. Бельгиец Давил Гоффен поднялся на одну позицию и стал десятой ракеткой мира. Лидирует британец Энди Маррей с отрывом от серба Новака Доковича в 1715 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 20.02 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4).  Милош Раонич (Канада) – 4930
5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4625
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) —  4295
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3470
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505
9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) - 3260
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 3145

50 (66). Александр Долгополов (Украина) – 875
93 (90). Илья Марченко (Украина) – 604
107 (107). Сергей Стаховский (Украина) –  535

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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