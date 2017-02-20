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Рейтинг WTA. Свитолина по прежнему 13-я ракетка, Цуренко, Бондаренко и Козлова укрепили свои позиции
Рейтинг WTA. Свитолина по прежнему 13-я ракетка, Цуренко, Бондаренко и Козлова укрепили свои позицииЖенская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 20 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему 13-я ракетка мира. На две позиции поднялась Леся ЦУренко – 52-я,  на одну – Катериана Бондаренко (79).

Во второй сотне мирового рейтинга Катерина Козлова поднялась со 116-го места на 115-к.

В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, опережая немку Анжелику Кербер на 665 очков.
 Замыкает первую десятку сильнейших теннисисток мира британка Йоханна Конта.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 20.02.2017г.:
1 (2). Серена Уильямс (США) –  7780 очков
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7115
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5640
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5150
6 (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 4915
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4720
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Мэдисон Кис (США) – 3897
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3050
52 (54). Леся Цуренко (Украина) – 1095
79 (80). Катерина Бондаренко (Украина) –  770
115 (116). Катерина Козлова (Украина) – 539

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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