Стаховский вышел в основную сетку турнира в Марcеле

В Марселе (Франция) на турнире категории ATP250 –Open 13 Provence с призовым фондом €620,660 проходит квалификация.107-я ракетка мира, 31-летний украинец, посеянный под первым номером, вышел в основную сетку турнира после победы над 27-летним итальянцем Томасом Фаббиано, занимающим в рейтинге ATP 34-е место, со счетом 3:6, 7:6(3), 6:4.Поединок продолжался 2 часа 16 минут. Соперники взяли по одной подаче друг друга. Стаховский сделал 13 эйсов и допустил одну двойную ошибку, а Фаббиано три раза подал навылет и три раза ошибся на подаче. Ранее теннисисты не встречались.Соперник Стаховского по первому кругу основных соревнований станет известен после завершения квалификации.Отметим, что в основной сетке турнира есть еще один украинец – Илья Марченко. Его первым соперником станет один из победителей квалификации.