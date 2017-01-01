Дубай. Савчук и Олару стартовали с победы в парном разряде

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинка(41-я в мировом парном рейтинге) и ее напарница румынка(62) в упорной борьбе переиграли японку(71) и польку(53) со счетом 4:6, 7:6(4), 10-4.Поединок длился 1 час 55 минут. Савчук и Олару сделали четыре брейка и упустили пять своих подач. Обе пары выполнили по одному эйсу, при этом украинка с румынкой допустили три двойных ошибки, а японка и полька – пять.Соперницы Савчук и Олару по выходу в четвертьфинал соревнований определятся в матче между украинской парой Людмила Киченок (83) / Надежда Киченок (84) и седьмым сеяным дуэтом в составе американки Эбигейл Спирс (19) и словенки Катарины Среботник (23).