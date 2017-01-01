Леся Цуренко проиграла Пэн Шуай в первом круге на турнире в Дубае

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд. 56 участниц

В Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.52-я ракетка мира, 27-летняя украинкапотерпела поражение от 31-летней китаянки(WC), занимающей в рейтинге WTA 57-е место, со счетом 1:6, 1:6.Теннисистки провели на корте лишь 55 минут. За это время Цуренко не смогла реализовать свой единственный брейк-пойнт и проиграла пять геймов на своей подаче. Леся выполнила один эйс и пять раз ошиблась на подаче. Шуай навылет не подавала и допустила три двойных ошибки. Между собой теннисистки встречались впервые.Во втором круге Шуай сыграет с чешкой Барборой Стрыковой, посеянной под девятым номером, которая первый круг пропускает.Ранее китаянка и чешка встречались дважды и оба раза выиграла Пэн Шуай.Пэн Шуай (Китай, WC) — Леся Цуренко (Украина) – 6:1, 6:1