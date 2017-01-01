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Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в Дубае
Катерина Бондаренко стартовала с победы на турнире в ДубаеВ Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

79-я ракетка мира, 30-летняя украинка Катерина Бондаренко одержала победу над 18-летней белоруской Ариной Соболенко (Q), занимающей в мировом рейтинге 140-ю строчку, со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Теннисистки играли 1 час 40 минут. Бондаренко реализовала пять брек-пойнтов из шести, Соболенко – четыре из девяти. Катерина семь раз подала навылет и совершила шесть двойных ошибок, а ее соперница выполнила два эйса при трех двойных. Между собой теннисистки играли впервые.

Во втором круге Бондаренко предстоит сразиться с седьмой ракеткой мира, 23-летней испанкой Гарбин Мугурусой, которая получила пятый номер посева и первый круг пропускает.

Ранее Бондаренко и Мугуруса не встречались.

Теннис. WTA - Premier. Дубай (ОАЭ). Хард. Призовой фонд $2.666.000. Одиночный разряд.56 участниц
Первый круг
Катерина Бондаренко (Украина) — Арина Соболенко (Беларусь, Q) – 4:6, 6:4, 6:3
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