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Долгополов победил Нишикори в финале турнира в Буэнос-Айресе

Долгополов победил Нишикори в финале турнира в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на турнире категории ATP250 – Argentina Open в одиночном разряде состоялcя финальный матч.

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 66-е место, нанес поражение пятой ракетке мира, 27-летнему японцу Кеи Нишикори, посеянному под первым номером, со счетом 7:6(4), 6:4.

Теннисисты провели на корте 1 час 40 минут. За это время Долгополов сделал один брейк и отыграл все три брейк-пойнта, имевшихся у Нишикори. Александр выполнил четыре эйса и избежал ошибок на подаче, а Кеи два раза подал навылет и один раз ошибся на подаче. Это была первая победа украинца в шести встречах с японцем.

Долгополов завоевал первый титул в сезоне и третий в карьере. За победу на турнире Argentina Open украинец получит 250 рейтинговых очков и $97.470 призовых.

Теннис. ATP250. Буэнос-Айрес (Аргентина). Грунт. Призовой фонд $546.680.Одиночный разряд. 28 участников
Финал
Александр Долгополов (Украина) — Кеи Нишикори (Япония, 1) — 7:6(4), 6:4
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