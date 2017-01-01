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Нишикори стал соперником Долгополова по финалу турнира в Буэнос-Айресе

Нишикори стал соперником Долгополова по финалу турнира в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на турнире категории ATP250 – Argentina Jpen в одиночном разряде состоялcя второй полуфинальный матч.

Пятая ракетка мира, 27-летний японец Кеи Нишикори, посеянный под первым номером, стал финалистом после волевой победы над 77-м номером рейтинга ATP, 34-летним аргентинцем Карлосом Берлоком (WC) со счетом 4:6, 6:4, 6:3.

Теннисисты провели на корте 2 часа 43 минуты. Нишикори реализовал четыре брейк-пойнта из 14-ти, Берлок – три из десяти. На счету Кеи три эйса и столько же двойных ошибок, а Карлос два раза подал навылет и допустил четыре двойных. Благодаря этой победе японец вышел вперед в личном противостоянии с аргентинцем – 2:1.

В решающем матче Нишикори сразится с украинцем Александром Долгополовым, который обыграл четвертого сеяного испанца Пабло Карреньо-Бусту – 7:5, 6:2.

Ранее Нишикори и Долгополов встречались пять раз, но пока в активе украинца нет ни одной победы.

Теннис. ATP250. Буэнос-Айрес (Аргентина). Грунт. Призовой фонд $546.680.Одиночный разряд. 28 участников
½  финала
Кеи Нишикори (Япония, 1) — Карлос Берлок (Аргентина, WC) — 4:6, 6:4, 6:3

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