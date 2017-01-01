Долгополов вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на турнире категории ATP250 – Argentina Jpen в одиночном разряде состоялcя первый полуфинальный матч.
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