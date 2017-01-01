Долгополов вышел в финал турнира в Буэнос-Айресе

Теннис. ATP250. Буэнос-Айрес (Аргентина). Грунт. Призовой фонд $546.680.Одиночный разряд. 28 участников

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на турнире категории ATP250 – Argentina Jpen в одиночном разряде состоялcя первый полуфинальный матч.28-летний украинец, занимающий в мировом рейтинге 66-е место, нанес поражение 25-й ракетке мира, 25-летнему испанцу(4), со счетом 7:5, 6:2.Теннисисты провели на корте 1 час 8 минут. Долгополов взял четыре подачи соперника и упустил одну свою. На счету Александра десять эйсов и две двойных ошибки, а испанец один раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче. Между собой теннисисты играли впервые.Соперник Долгополова по финалу определится в матче между первым сеяным японцем Кеи Нишикори и Карлосом Берлоком (WC) из Аргентины.Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина) — Пабло Карреньо-Буста (Испания, 4) — 7:5, 6:2