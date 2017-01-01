Каролина Плишкова победила на турнире Qatar Total Open

Теннис. WTA. Premier- Qatar Total Open. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 28 участниц

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде состоялся финальный матч.Третья ракетка мира, 24-летняя чешка, посеянная под вторым номером, взяла верх над 26-летней датчанкой, занимающей в мировом рейтинге 18-е место, со счетом 6:3, 6:4.За 1 час 19 минут, проведенных на корте Плишкова сделала четыре брейка и упустила одну свою подачу. Чешка выполнила четыре эйса, датчанка – два, при этом лбе избежали ошибок на подаче. Это была первая победа Плишковой в четырех встречах с Возняцки.Завоеванный титул для Плишково стал вторым в сезоне и восьмым в карьере и принес ей 470 рейтинговых очков и $132.740 призовых.Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Каролина Возняцки (Дания) – 6:3, 6:4