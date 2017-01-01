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Савчук и Шведова проиграли в финале парного турнира в Дохе
Савчук и Шведова проиграли в финале парного турнира в ДохеВ Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $710.900 в парном разряде состоялся финальный матч.

Украинка Ольга Савчук (51 в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Ярославой Шведовой (11) уступили четвертым сеяным Абигейл Спирс (22) из США и словенке Катарине Среботник (24). Поединок продолжался 1 час 29 минут и завершился в пользу Спирс и Среботник со счетом 6:3, 7:6(7).

За время, проведенное на корте, Савчук и Шведова выиграли два гейма на приеме и проиграли три на своей подаче. На их счету один эйс и четыре двойных ошибки, а их соперницы три раза подали навылет и дважды ошиблись на подаче.

Титул в Дохе стал для Спирс 19-м в карьере, для Среботник – 37-м. За свой успех теннисистки получат на двоих 470 рейтинговых очков и $41.520 призовых.
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