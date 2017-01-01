Доха. Плишкова победила Цибулкову и в финале встретится с Возняцки

Теннис. WTA - Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 28 участниц

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде прошли полуфинальные матчи.Третья ракетка мира, 24-летняя чешка, посеянная под вторым номером, обыграла в трех сетах 27-летнюю словачку(3), занимающую в мировом рейтинге пятое место, со счетом 6:4, 4:6, 6:3.Теннисистки играли 1 час 52 минуты. Плишкова взяла четыре подачи Цибулковой и упустила три своих. На счету победительницы 21 эйс при одной двойной ошибке, а Доминика на подаче не ошибалась, но и навылет ни разу не подала. Это была первая победа чешки в четырех встречах с Цибулковой.В финале Плишковой предстоит сразится с датчанкой Каролин Возняцки, которая разгромила Монику Пуиг из Пуэрто-Рико – 6:1, 6:2.Ранее Плишкова и Возняцки встречались три раза, но пока в активе чешки побед нет.Каролина Плишкова (Чехия, 2) — Доминика Цибулкова (Словакия, 3) – 6:4, 4:6, 6:3Каролин Возняцки (Дания) — Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) – 6:1, 6:2