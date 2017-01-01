Молчанов с Новиковым не пробились в финал на турнире в Темпе

В Темпе (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 75.00 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.



Украинец Денис Молчанов (106-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (159) из США, посеянные под первым номером, уступили сальвадорцу Марсело Аревало (117) и Хосе Фернандесу (399) из Доминиканской республики со счетом 6:2, 3:6, 10-12.



Поединок длился 57 минут. Молчанов и Новиков взяли две подачи соперников и упустили одну свою. Они ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче, а Аревал и Фернандес выполнили один эйс и допустили одну двойную ошибку.



Вторыми финалистами турнира стали, пробившиеся через квалификацию итальянцы Вальтер Трусенди (618) и Маттео Виола (596), которые обыграли вторую пару турнира из США Остин Крайчек (170) / Джексон Уитроу (279) – 3:6, 6:3, 10-8.

В Темпе (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 75.00 в парном разряде прошли полуфинальные матчи.Украинец Денис Молчанов (106-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (159) из США, посеянные под первым номером, уступили сальвадорцу Марсело Аревало (117) и Хосе Фернандесу (399) из Доминиканской республики со счетом 6:2, 3:6, 10-12.Поединок длился 57 минут. Молчанов и Новиков взяли две подачи соперников и упустили одну свою. Они ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче, а Аревал и Фернандес выполнили один эйс и допустили одну двойную ошибку.Вторыми финалистами турнира стали, пробившиеся через квалификацию итальянцы Вальтер Трусенди (618) и Маттео Виола (596), которые обыграли вторую пару турнира из США Остин Крайчек (170) / Джексон Уитроу (279) – 3:6, 6:3, 10-8.