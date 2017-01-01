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Доха. Савчук и Шведова обыграли первых сеяных и вышли в финал

Доха. Савчук и Шведова обыграли первых сеяных и вышли в фінал. Фото btu.org.ua

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier - Qatar Total Open с призовым фондом $710.900 в парном разряде в один день проходили матчи ¼ финала и полуфинальные.

Украинка Ольга Савчук (51 в мировом парном рейтинге) со своей напарницей Ярославой Шведовой (11) из Казахстана одержали две победы и вышли в финал турнира.

В четвертьфинале они ровно за 1 час обыграли посеянных под третьим номером чешку Андрею Главачкову (9) и китаянку Пен Шуай (17) – 6:3, 1:6, 10-7.

В борьбе за выход в финал соревнований Савчук и Шведова выбили из борьбы первых сеяных Юнь Ян-Чан (13) из Тайваня и швейцарку Мартину Хингис (8), одержав победу со счетом 3:6, 6:2, 10-6.
Поединок длился 1 час 7 минут. За это время Ольга и Ярослава сделали четыре брейка и упустили три своих подачи. В пассиве обеих пар по одной двойной ошибке, при этом победительницы один раз подали навылет, а их соперницы – ни разу.

В решающем матче Савчук и Шведовой предстоит сразиться с посеянными под четвертым номером Абигейл Спирс (22) из США и словенкой Катариной Среботник (24).
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