Долгополов вышел в полуфинал турнира в Буэнос-Айресе

Теннис. ATP250. Буэнос-Айрес (Аргентина). Грунт. Призовой фонд $546.680.Одиночный разряд. 28 участников

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на турнире категории ATP250 – Argentina Jpen в одиночном разряде состоялись матчи ¼ финала.66-я ракетка мира, 28-летний украинецобыграл 26-летнего австрийца, занимающего в мировом рейтинге 101-е место, со счетом 7:5, 6:4.За 1 час 21 минуту игрового времени Долгополов выиграл четыре гейма на приеме и проиграл два на своей подаче. Оба соперника допустили на подаче по две двойных ошибки, при этом Александр выполнил девять эйсов, а Мельцер – четыре. Между собой теннисисты встречались впервые.За выход в финал турнира Долгополов поспорит с 25-й ракеткой мира, 25-летним испанцем Пабло Карреньо-Бустой (4), который в трех сетах переиграл своего соотечественника Альберта Рамоса (5) - 6:3, 4:6, 6:4.Ранее Долгополов и Карреньо-Буста не встречались.Второй полуфинальной парой стали первый сеяный японец(1) и аргентинец(WC).Нишикори уверенно обыграл португальца(6) – 6:1, 6:4, а Берлок победил бразильца– 3:6, 6:2, 6:3.На данный момент в личном противостоянии Нишикори и Берлока ничья 1:1.Александр Долгополов (Украина) — Геральд Мельцер (Австрия) – 7:5, 6:4Пабло Карреньо-Буста (Испания, 4) — Альберт Рамос (Испания, 5) – 6:3, 4:6, 6:4Кей Нисикори (Япония, 1) — Жоау Соуза (Португалия, 6) – 6:1, 6:4Карлос Берлок (Аргентина, WC) — Тьяго Монтейро (Бразилия) – 3:6, 6:2, 6:3