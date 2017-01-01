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Доха. Пуиг не пустила Касаткину в полуфинал

Доха. Пуиг не пустила Касаткину в полуфинал

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи ¼ финала.

23-летняя пуэрториканка Моника Пуиг, занимающая в мировом рейтинге 47-е место, победила в трех сетах 32-й ракетку мира, 19-летнюю россиянку Дарью Касаткину со счетом 4:6, 7:5, 6:4.

Теннисистки играли 2 часа 42 минуты. За это время Пуиг реализовала шесть брейк-пойнтов из 19-ти, Касаткина – пять из 13-ти. Моника один раз подала навылет и один раз ошиблась на подаче, а Дарья выполнила три эйса и допустила столько же двойных ошибок. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Соперница Пуиг по полуфиналу турнира определится в матче Каролина Возняцки (Дания) — Лорен Дэвис (США, Q).

Теннис. WTA - Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 28 участниц
¼ финала
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Дарья Касаткина (Россия) – 4:6, 7:5, 6:4
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