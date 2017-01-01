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Дубай. Сестры Киченок не смогли пробиться в основную сетку в одиночном разряде
Дубай. Сестры Киченок не смогли пробиться в основную сетку в одиночном разрядеВ Дубае (ОАЭ) на турнире WTA категории Premier  - Dubai Duty Free Tennis Championships с призовым фондом $2.666.000 проходит квалификация.

Люмила Киченок и ее сестра Надежда Киченок проиграли своим соперницам в первом раунде.

Людмила Киченок (WC) за 1 час 4 минуты уступила 143-й ракетке мира, 18-летней белоруске Арине Соболенко – 5:7, 0:6.

Надежда Киченок (WC) проиграла 94-й ракетке мира японке Рисе Одзаки (5) – 3:6, 4:6.

Ольга Савчук в первом круге квалификации сыграет с испанкой Сильвией Соле-Эспинозой (12), занимающей в мировом рейтинге 122-е место.

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