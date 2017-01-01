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Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в 1/4 финала, обыграв второго сеяного Куэваса

Буэнос-Айрес. Долгополов вышел в 1/4 финала, обыграв второго сеяного Куэваса

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на турнире категории ATP250 – Argentina Jpen в одиночном разряде проходят матчи второго круга. 

28-летний украинец Александр Долгополов, занимающий в мировом рейтинге 66-е место, нанес поражение со счетом 6:3, 7:6(4) 22-й ракетке мира, 31-летнему Пабло Куэвасу из Уругвая, который посеян под вторым номером и первый круг пропускал.

Теннисисты провели на корте 1 час 17 минут. За это время Долгополов сделал один брейк и отыграл единственный брейк-пойнт, имевшийся у Куэваса. Оба соперника на подаче допустили по две двойных ошибки, при этом Александр выполнил восемь эйсов, а Пабло – десять. Теперь счет их личных встреч стал 2:0 в пользу украинца.

В четвертьфинале соперником Долгополова станет победитель матча Геральд Мельцер (Австрия) — Гидо Андреосси (Аргентина).

Теннис. ATP250. Буэнос-Айрес (Аргентина). Грунт. Призовой фонд $546.680.Одиночный разряд. 28 участников
Второй круг
Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина) — Пабло Куэвас (Уругвай, 2) – 6:3, 7:6(4)
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