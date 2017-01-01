Мугуруса не пробилась в ¼ финала турнира в Дохе

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.



Седьмая ракетка мира, 23-летняя испанка Гарбин Мугуруса, посеянная под пятым номером, потерпела поражение от 28-летней китаянки Чжан Шуай, занимающей в мировом рейтинге 31-е место. Поединок продолжался 2 часа 30 минут и завершился в пользу китаянки со счетом 7:6(3), 3:6, 7:5.

За время игры соперницы взяли по пять подач друг друга. Мугуруча два раза подала навылет и три раза ошиблась на подаче против четырех эйсов и одной двойной ошибки у Шуай. Ранее теннисистки не встречались.



В четвертьфинале соперницей Чжан Шуай станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Каролин Гарсия (Франция).



Теннис. WTA - Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 28 участниц

Второй круг

Чжан Шуай (Китай) — Гарбин Мугуруса (Испания, 5) —7:6(3), 3:6, 7:5

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.Седьмая ракетка мира, 23-летняя испанка, посеянная под пятым номером, потерпела поражение от 28-летней китаянки, занимающей в мировом рейтинге 31-е место. Поединок продолжался 2 часа 30 минут и завершился в пользу китаянки со счетом 7:6(3), 3:6, 7:5.За время игры соперницы взяли по пять подач друг друга. Мугуруча два раза подала навылет и три раза ошиблась на подаче против четырех эйсов и одной двойной ошибки у Шуай. Ранее теннисистки не встречались.В четвертьфинале соперницей Чжан Шуай станет победительница матча Каролина Плишкова (Чехия, 2) - Каролин Гарсия (Франция).Чжан Шуай (Китай) — Гарбин Мугуруса (Испания, 5) —7:6(3), 3:6, 7:5