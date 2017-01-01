Мугуруса не пробилась в ¼ финала турнира в Дохе

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде проходят матчи второго круга.
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