Назвавший Винус Уильямс гориллой комментатор ESPN подал в суд на телеканал

Американский комментатор Дуг Адлер, уволенный ESPN за сравнение американской теннисистки Винус Уильямс с гориллой, подал в суд на кабельный спортивный канал.



В иске указывается, что Адлер употребил жаргонизм guerrilla tennis, появившийся после рекламной кампании производителя спортивной экипировки, в которой снимались американские теннисисты Андре Агасси и Пит Сампрас. Слово guerrilla, звучащее на английском так же, как и gorilla, переводится на русский язык как «партизан».



Адлер хочет получить финансовую компенсацию, сумма которой не называется.



Инцидент произошел 19 января этого года во время матча второго круга Australian Open между Уильямс-старшей и швейцаркой Cтефани Фегель, завершившегося победой американки со счетом 6:3, 6:2. Через два дня Адлера

Американский комментатор Дуг Адлер, уволенный ESPN за сравнение американской теннисистки Винус Уильямс с гориллой, подал в суд на кабельный спортивный канал.В иске указывается, что Адлер употребил жаргонизм guerrilla tennis, появившийся после рекламной кампании производителя спортивной экипировки, в которой снимались американские теннисисты Андре Агасси и Пит Сампрас. Слово guerrilla, звучащее на английском так же, как и gorilla, переводится на русский язык как «партизан».Адлер хочет получить финансовую компенсацию, сумма которой не называется.Инцидент произошел 19 января этого года во время матча второго круга Australian Open между Уильямс-старшей и швейцаркой Cтефани Фегель, завершившегося победой американки со счетом 6:3, 6:2. Через два дня Адлера отстранили от работы.