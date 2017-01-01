Доха. Возняцки вышла во второй круг, где встретится с Агнешкой Радваньской и другие результаты

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.
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