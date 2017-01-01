Доха. Возняцки вышла во второй круг, где встретится с Агнешкой Радваньской и другие результаты

Теннис. WTA - Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 28 участниц

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.18-я ракетка мира, 26-летняяя датчанкастартовала с уверенной победы над 22-м номером мирового рейтинга, 25-летней голландскойсо счетом 6:2, 6:3.За 1 час 24 минуты игрового времени Возняцки взяла пять подач соперницы и упустила две своих. На счету Каролин три эйса при отсутствии двойных ошибок, а Кики два раза подала навылет и совершила пять двойных. Теперь в их личном противостоянии датчанка повела 2:0.За выход в четвертьфинал турнира Возняцки поспорит с шестой ракеткой мира, 27-летней полькой Агнешкой Радваньской, которая получила четвертый номер посева и первый круг пропускает.На данный момент Возняцки лидирует в счете по личным встречам с Радваньской – 9:6.Каролин Возняцки (Дания) — Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:2, 6:3Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — Кагла Буюкаксай (Турция, WC) – 6:3, 6:2Чжан Шуай (Китай) — Тимя Бабош (Венгрия) – 7:6, 6:3Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Лаура Зигемунд (Германия) – 6:0, 6:1Юлия Путинцева (Казахстан) — Тимя Бачински (Швейцария, 7) – 6:0 отказЕлена Веснина (Россия, 6) — Кристина Макхэйл (США, Q) – 5:7, 6:3, 7:6Лорен Дэвис (США, Q) — Роберта Винчи (Италия) – 6:2, 6:3Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Севастова (Латвия, LD) – 7:5, 6:4Барбора Стрыкова (Чехия, 8) — Фатма Аль-Набхани (Оман, WC) – 6:3, 6:0Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) – 3:6, 6:1, 7:5Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Янкович (Сербия, Q) – 6:1, 6:4Каролин Гарсия (Франция) — Мэдисон Бренгл (США, Q) – 6:2, 4:6, 6:3