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Доха. Возняцки вышла во второй круг, где встретится с Агнешкой Радваньской и другие результаты

Доха. Возняцки вышла во второй круг, где встретится с Агнешкой Радваньской и другие результаты

В Дохе (Катар) на турнире WTA категории Premier с призовым фондом $710.900 в одиночном разряде завершились матчи первого круга.

18-я ракетка мира, 26-летняяя датчанка Каролин Возняцки стартовала с уверенной победы над 22-м номером мирового рейтинга, 25-летней голландской Кики Бертенс со счетом 6:2, 6:3.
За 1 час 24 минуты игрового времени Возняцки взяла пять подач соперницы и упустила две своих. На счету Каролин три эйса при отсутствии двойных ошибок, а Кики два раза подала навылет и совершила пять двойных. Теперь в их личном противостоянии датчанка повела 2:0.

За выход в четвертьфинал турнира Возняцки поспорит с шестой ракеткой мира, 27-летней полькой Агнешкой Радваньской, которая получила четвертый номер посева и первый круг пропускает.

На данный момент Возняцки лидирует в счете по личным встречам с Радваньской – 9:6.

Теннис. WTA - Premier. Доха (Катар). Хард. Призовой фонд $710.900. Одиночный разряд. 28 участниц
Первый круг
Каролин Возняцки (Дания) — Кики Бертенс (Нидерланды) – 6:2, 6:3
Гарбинье Мугуруса (Испания, 5) — Кагла Буюкаксай (Турция, WC) – 6:3, 6:2
Чжан Шуай (Китай) — Тимя Бабош (Венгрия) – 7:6, 6:3
Моника Пуиг (Пуэрто-Рико) — Лаура Зигемунд (Германия) – 6:0, 6:1
Юлия Путинцева (Казахстан) — Тимя Бачински (Швейцария, 7) – 6:0 отказ
Елена Веснина (Россия, 6) — Кристина Макхэйл (США, Q) – 5:7, 6:3, 7:6
Лорен Дэвис (США, Q) — Роберта Винчи (Италия) – 6:2, 6:3
Саманта Стосур (Австралия) — Анастасия Севастова (Латвия, LD) – 7:5, 6:4
Барбора Стрыкова (Чехия, 8) — Фатма Аль-Набхани (Оман, WC) – 6:3, 6:0
Дарья Касаткина (Россия) — Ирина Бегу (Румыния) – 3:6, 6:1, 7:5
Анастасия Павлюченкова (Россия) — Елена Янкович (Сербия, Q) – 6:1, 6:4
Каролин Гарсия (Франция) — Мэдисон Бренгл (США, Q) – 6:2, 4:6, 6:3

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