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Молчанов вышел во второй круг в парном разряде на турнире в Темпе
Молчанов вышел во второй круг в парном разряде на турнире в ТемпеВ Темпе (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 75.00 в парном разряде проходят матчи первого круга.

Украинец Денис Молчанов (106-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (159) из США, посеянные под первым номером, стартовали с победы над сербом Николой Милоевичем (838) и Рамкумаром Раманатаном (265) из Индии со счетом 6:1, 6:4.

Поединок продолжался ровно 1 час. Молчанов и Новиков взяли три подачи соперников и отыграли все четыре их брейк-пойнта. На счету победителей четыре эйса и две двойных ошибки, а Милоевич и Раманатан на подаче не ошибались и один раз подали навылет.

В четвертьфинале соперниками Молчанова и Новикова будут британец Люк Бэмбридж (190) и американец Макензи Макдональд (268).
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