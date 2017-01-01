Молчанов вышел во второй круг в парном разряде на турнире в Темпе

В Темпе (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 75.00 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец Денис Молчанов (106-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (159) из США, посеянные под первым номером, стартовали с победы над сербом Николой Милоевичем (838) и Рамкумаром Раманатаном (265) из Индии со счетом 6:1, 6:4.Поединок продолжался ровно 1 час. Молчанов и Новиков взяли три подачи соперников и отыграли все четыре их брейк-пойнта. На счету победителей четыре эйса и две двойных ошибки, а Милоевич и Раманатан на подаче не ошибались и один раз подали навылет.В четвертьфинале соперниками Молчанова и Новикова будут британец Люк Бэмбридж (190) и американец Макензи Макдональд (268).