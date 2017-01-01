Долгополов стартовал с победы над Типсаревичем на турнире в Буэнос-Айресе

66-я ракетка мира, 28-летний украинец Александр Долгополов одержал победу над 32-летним сербом Янко Типсаревичем, занимающим в мировом рейтинге 94-е место, со счетом 6:3, 6:3.



Поединок длился 1 час 11 минут. Долгополов сделал три брейка и отыграл оба брейк-пойнта, имевшихся у Типсаревича. Александр выполнил три эйса и допустил две двойных ошибки, а Янко семь раз подал навылет и дважды ошибся на подаче. После этой победы украинец повел в личном противостоянии с сербом – 2:1.

Теннис. ATP250. Буэнос-Айрес (Аргентина). Грунт. Призовой фонд $546.680.Одиночный разряд. 28 участников

В Буэнос-Айресе (Аргентина) на турнире категории ATP250 – Argentina Jpen в одиночном разряде проходят матчи первого круга.За выход в четвертьфинал соревнований Долгополов поспорит с 22-й ракеткой мира, 31-летним Пабло Куэвасом из Уругвая, который получил второй номер посева и первый круг пропускает.Александр ДОЛГОПОЛОВ (Украина5) — Янко Типсаревич (Сербия, WC) – 6:3, 6:3