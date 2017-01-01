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Мать Серены Уильямс: Сейчас она счастлива как никогда

Мать Серены Уильямс: Сейчас она счастлива как никогда

Мать американки Серены Уильямс Орасен Прайс призналась, что ее дочь сейчас счастлива как никогда.
«Думаю, сейчас она счастлива как никогда. Она на пике формы, став со временем умнее и опытнее. Надеюсь, что она еще долгое время будет радовать всех своим выступлением в Туре.

Что касается ее замужества, то будущий супруг Серены (Алексис Оганян) сначала попросил у меня руки дочери. Конечно, он в любом случае сделал бы предложение Серене, но решил следовать этикету. Он очень внимателен и готов всегда помочь», — приводит слова Прайс Tennis World USA.
Напомним, в финале Открытого чемпионата Австралии Серена победила свою старшую сестру Винус (6:4, 6:4).
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