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Марченко не смог пробиться во второй круг турнира в Шербуре

Марченко не смог пробиться во второй круг турнира в Шербуре

В Шербуре (Франция) на турнире ATP Challenger La Manche-Cherbourgс призовым фондом € 43.000 в одиночном разряде проходят матчи первого круга.

90-я ракетка мира, 29-летний украинец Илья Марченко, посеянный под вторым номером, не смог преодолеть барьер первого круга, уступив в трех сетах 20-летнему французу Максиму Жанвье (WC), занимающему в рейтинге ATP 275-ю строчку. Поединок продолжался 2 часа 41минуту и завершился в пользу француза со счетом 6:3, 6:7(2), 6:3.

За игру Марченко не сумел реализовать ни одного брейк-пойнта из семи имевшихся у него, а Жанвье реализовал два из десяти. На счету Ильи одиннадцать эйсов и восемь двойных ошибок, француз девять раз подал навылет и три раза ошибся на подаче. Теперь счет их личных встреч стал равным – 1:1.

Соперником Женвье по выходу в ¼ финала будет соотечественник Тристан Ламазине, который победил бельгийца Янника Реутера – 6:7(4), 6:2, 7:6(5).  
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