ITF не будет разводить сборные России и Украины при жеребьевке Кубка Федерации

Международная теннисная федерация (ITF) не будет разводить сборные России и Украины при жеребьевке плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.



Жеребьевка плей-офф Мировой группы пройдет во вторник, 14 февраля.



Украинские теннисистки отобрались в плей-офф после победы над сборной Австралии со счетом 3:1. Матч проходил в Харькове.



Сборная Украины попала в число несеянных команд, которые примут участие в плей-офф Мировой группы, где сыграют с командой из числа сеянных.



Сеяные сборные: (1) Франция, (2) Россия, (3) Германия, (4) Нидерланды.

Несеяные сборные: Бельгия, Словакия, Испания, УКРАИНА.



«Сборные России и Украины не будут разведены при завтрашней жеребьевке, - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ITF.



Матчи плей-офф Мировой группы Кубка Федерации пройдут 22-23 апреля.

Международная теннисная федерация (ITF) не будет разводить сборные России и Украины при жеребьевке плей-офф Мировой группы Кубка Федерации.Жеребьевка плей-офф Мировой группы пройдет во вторник, 14 февраля.Украинские теннисистки отобрались в плей-офф после победы над сборной Австралии со счетом 3:1. Матч проходил в Харькове.Сборная Украины попала в число несеянных команд, которые примут участие в плей-офф Мировой группы, где сыграют с командой из числа сеянных.(1) Франция, (2) Россия, (3) Германия, (4) Нидерланды.Бельгия, Словакия, Испания,«Сборные России и Украины не будут разведены при завтрашней жеребьевке, - сообщает «Р-Спорт» со ссылкой на пресс-службу ITF.Матчи плей-офф Мировой группы Кубка Федерации пройдут 22-23 апреля.