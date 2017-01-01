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Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский укрепили свои позиции
Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский укрепили свои позиции Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) в понедельник, 13 февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисистов мира.

В первой сотне мирового рейтинга два украинских теннисиста и оба укрепили свои позиции, поднявшись на один пункт каждый. Теперь Александр Долгополов занимает 66-е место, а Илья Марченко 90-е.

Во второй сотне рейтинга Сергей Стаховский также поднялся на одну позицию и расположился на 107-м месте.

В Топ-10 мирового рейтинга произошла одна перестановка. Швейцарец Роджер Федерер сместил с девятого места француза Гаэля Монфиса. Лидирует британец Энди Маррей с отрывом от серба Новака Доковича в 1715 очков.
 
Рейтинг АТР по итогам 52 недель от 13.02 2017 г.:
1 (1). Энди Маррей (Великобритания) – 11540 очков
2 (2). Новак Джокович (Сербия) — 9825
3 (3). Стэн Вавринка (Швейцария) – 5695
4 (4).  Милош Раонич (Канада) – 4930
5 (5). Кеи Нишикори (Япония) – 4625
6 (6). Рафаэль Надаль (Испания) —  4295
7 (7). Марин Чилич (Хорватия) – 3470
8 (8). Доминик Тим (Австрия) – 3505
9 (10). Роджер Федерер (Швейцария) - 3260
10 (9). Гаэль Монфис (Франция) – 3145

66 (67). Александр Долгополов (Украина) – 715
90 (91). Илья Марченко (Украина) – 624
107 (108). Сергей Стаховский (Украина) –  555

(В скобках указано место теннисиста в рейтинге на прошлой неделе)
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