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11:40 Шатерникова: Для Усика Башир был лишь временной заменой Анатолия Ломаченко 69 | Бокс

11:21 Уайлдер: Часть меня все еще хочет драться с Поветкиным 89 | Бокс

11:00 Усик о расставании с Баширом: Ничего личного, только работа 101 | Бокс

10:41 Усик расстался с Баширом и будет тренироваться у отца Василия Ломаченко 100 | Бокс

10:10 НХЛ. «Бостон» всухую обыграл «Монреаль», «Миннесота» победила «Детройт» и другие результаты 117 | Хоккей

09:19 НБА. «Миннесота» разгромила «Чикаго», «Деттройт» обыграл «Торонто», «Сан-Антонио» проиграл «Нью-Йорку» и другие результаты 96 | Баскетбол

08:47 Рейтинг ATP. Долгополов, Марченко и Стаховский укрепили свои позиции 150 | Теннис

08:37 Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко на две поднялась, Козлова покинула Топ-100 118 | Теннис

17:50 Мартен Фуркад укрепился в общем зачете КМ; Пидручный поднялся на одну позицию 379 | Биатлон