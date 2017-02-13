Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко на две поднялась, Козлова покинула Топ-100

Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 13февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.



В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему 13-я ракетка мира, Леся Цуренко сохранила 54-ю позицию, Катерина Бондаренко поднялась на два пункта и теперь занимает 80-е место. Катерина Козлова покинула топ-100 и опустилась с 99-го места на 116-е.



В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, опережая немку Анжелику Кербер на 665 очков.

Замыкает первую десятку сильнейших теннисисток мира британка Йоханна Конта.



Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 13.02.2017г.:

1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков

1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7115

3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270

4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172

5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070

6. (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 4915

7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4720

8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915

9 (9). Мэдисон Кис (США) – 3897

10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705

…

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3050

54 (54). Леся Цуренко (Украина) – 1095

80 (82). Катерина Бондаренко (Украина) – 770

116 (99). Катерина Козлова (Украина) – 539



(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе) Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 13февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему 13-я ракетка мира, Леся Цуренко сохранила 54-ю позицию, Катерина Бондаренко поднялась на два пункта и теперь занимает 80-е место. Катерина Козлова покинула топ-100 и опустилась с 99-го места на 116-е.В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, опережая немку Анжелику Кербер на 665 очков.Замыкает первую десятку сильнейших теннисисток мира британка Йоханна Конта.1 (2). Серена Уильямс (США) – 7780 очков1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 71153 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 52704 (4). Симона Халеп (Румыния) – 51725 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 50706. (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 49157 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 47208 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 39159 (9). Мэдисон Кис (США) – 389710 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 370513 (13). Элина Свитолина (Украина) – 305054 (54). Леся Цуренко (Украина) – 109580 (82). Катерина Бондаренко (Украина) – 770116 (99). Катерина Козлова (Украина) – 539