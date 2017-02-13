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Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко на две поднялась, Козлова покинула Топ-100
Рейтинг WTA. Свитолина и Цуренко на прежних позициях, Бондаренко на две поднялась, Козлова покинула Топ-100Женская теннисная ассоциация (WTА) в понедельник, 13февраля, опубликовала обновленный рейтинг лучших теннисисток мира.

В первой сотне мировой классификации три украинских теннисистки. Элина Свитолина по-прежнему 13-я ракетка мира, Леся Цуренко сохранила 54-ю позицию, Катерина Бондаренко поднялась на два пункта и теперь занимает 80-е место. Катерина Козлова покинула топ-100 и опустилась с 99-го места на 116-е.

В Топ-10 мирового рейтинга изменений не произошло. Возглавляет рейтинг американка Серена Уильямс, опережая немку Анжелику Кербер на 665 очков.
 Замыкает первую десятку сильнейших теннисисток мира британка Йоханна Конта.
 
Рейтинг WTA по итогам 52 недель от 13.02.2017г.:
1 (2). Серена Уильямс (США) –  7780 очков
1 (2). Анжелика Кербер (Германия) – 7115
3 (3). Каролина Плишкова (Чехия) – 5270
4 (4). Симона Халеп (Румыния) – 5172
5 (5). Доминика Цибулкова (Словакия) – 5070
6. (6). Агнешка Радваньска (Польша) – 4915
7 (7). Гарбин Мугуруса (Испания) — 4720
8 (8). Светлана Кузнецова (Россия) – 3915
9 (9). Мэдисон Кис (США) – 3897
10 (10). Йоханна Конта (Великобритания) – 3705

13 (13). Элина Свитолина (Украина) – 3050
54 (54). Леся Цуренко (Украина) – 1095
80 (82). Катерина Бондаренко (Украина) –  770
116 (99). Катерина Козлова (Украина) – 539

(В скобках указано место теннисистки в рейтинге на прошлой неделе)
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