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Кубок Федерации. Украинки проиграли австралийкам парную встречу

Кубок Федерации. Украинки проиграли австралийкам парную встречу

Сегодня, 12 февраля, в Харькове во Дворце спорта «Локомотив» завершился второй игровой день матча первого раунда Второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными Украины и Австралии, в котором команды боролись за выход в  плей-офф Мировой группы. Матч завершился победой сборной Украины со счетом 3:1.
Завершились соревнования парной встречей, которая уже не имела турнирного значения, поскольку украинки ранее уже выиграли  три одиночных встречи.

Украинка Ольга Савчук (52-я в парном разряде) и Надежда Киченок (81) уступили австралийкам  Кейси Деллакуа (115) и Эшли Барти (112).  Поединок продолжался 1 час 8 минут и завершился в пользу австралиек со счетом 6:2, 2:6, 10-8.
За время игры обе пары взяли по три подачи друг друга. Украинки ни разу не подали навылет и дважды ошиблись на подаче против одного эйса и четырех двойных у австралиек.

Напомним, ранее Леся Цуренко принесла Украине первое очко, победив Дарью Гаврилову (6:2, 6:2), затем Элина Свитолина сначала увеличила преимущество своей команды, выиграв у Эшли Барти (4:3, 6:1, 6:0), а сегодня завоевала победное очко в матче против Дарьи Гавриловой (6:3, 6:2).

Таким образом, матч Украина - Австралия завершился победой сборной Украины со счетом 3:1 и наша команда впервые с 2012 года вышла в плей-офф Мировой группы, где в апреле поборется за выход в Мировую группу, чтобы в следующем сезоне играть среди восьми сильнейших сборных мира.

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