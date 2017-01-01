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Кубок Федерации. Свитолина обыграла Гаврилову и принесла победу Украине в матче с Австралией

Кубок Федерации. Свитолина обыграла Гаврилову и принесла победу Украине в матче с Австралией

Сегодня, 12 февраля, в  Харькове во Дворце спорта «Локомотив» проходит второй игровой день матча первого раунда Второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными Украины и Австралии.

13-я ракетка мира украинка Элина Свитолина в двух сетах одержала победу над 26-м номером мирового рейтинга австралийкой Дарьей Гавриловой со счетом 6:3, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 12 минут. За это время Свитолина выиграла четыре гейма на приеме и проиграла один на своей подаче. На счету Элины один эйс и две двойных ошибки, а Дарья навылет не подала ни разу и допустила пять двойных. Благодаря этой победе украинка вышла вперед в личном противостоянии с Гавриловой – 3:2.

Напомним, что в первый игровой день Леся Цуренко победила Дарью Гаврилову 6:2, 6:3, а Свитолина в трех сетах переиграла Эшли Барти – 4:6, 6:1, 6:2.

Таким образом, сборная Украины победила команду Австралии со счетом 3:0 и впервые с 2012 года вышла в плей-офф Мировой группы.

Теперь, в апреле украинским теннисисткам предстоит побороться за выход в Мировую группу, чтобы в следующем сезоне играть среди восьми сильнейших сборных мира.
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