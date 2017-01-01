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Кубок Федерации. Цуренко завоевала первое очко для Украины в матче с Австралией

Кубок Федерации. Цуренко завоевала первое очко для Украины в матче с Австралией. Фото btu.org.ua

Сегодня, 11 февраля, в Харькове во Дворце спорта «Локомотив» проходит матч первого раунда Второй Мировой группы Кубка Федерации между сборными Украины и Австралии.

Украинка Леся Цуренко, занимающая в мировом рейтинге 54-е место нанесла поражение 26-й ракетке мира австралийке Дарье Гавриловой со счетом 6:2, 6:2.

Поединок продолжался 1 час 16 минут. За это время Цуренко выиграла пять геймов на приеме и проиграла два на своей подаче. Обе соперницы выполнили по одному эйсу, при это Леся допустила три двойных ошибки, а Дарья – одну. Благодаря этой победе украинка «размочила» счет в личном противостоянии с Гавриловой – 1:3.

Таким образом, сборная Украины повела в матче с Австралией – 1:0.

Во втором матче сегодня на корт выйдут лидер украинской команды 13-я ракетка мира Элина Свитолина и второй номер сборной Австралии Эшли Барти, занимающая в рейтинге WTA 156-ю позицию.

Ранее Свитолина Барти не встречались.


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