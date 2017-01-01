Монпелье. Илья Марченко на двух тай-брейках уступил де Шепперу

Теннис. ATP World Tour 250. Open Sud de France. Монпелье (Франция). Хард. Призовой фонд €462.060. Одиночный разряд. 28 участников

В Монпелье (Франция) на турнире категории ATP World Tour 250 - Open Sud de France в одиночном разряде проходят матчи второго круга.91-я ракетка мира, 29-летний украинецуступил своему ровеснику, прошедшему через квалификацию французу, занимающему в мировом рейтинге 162-ю позицию. Поединок длился 1 час 54 минуты и завершился в пользу француза со счетом 7:6(6), 7:6)2).За время, проведенное на корте? Марченко реализовал один брейк-пойнт из четырех, де Шеппер – один их двух. Илья девять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче против семи эйсов и двух двойных ошибок у француза. Между собой теннисисты встречались впервые.Марченко покидает турнир, заработав 20 рейтинговых очков и €7.900 призовых.В четвертьфинале соперником Кенни де Шеппера будет действующий чемпион турнира, 22-я ракетка мира француз Ришар Гаске (3), победивший Малека Жазири из Туниса – 7:5, 6:2.Кенни де Шеппер (Франция, Q) - Илья МАРЧЕНКО (Украина) —7:6(9), 7:6(2)Ришар Гаске (Франция, 3) — Малек Жазири (Тунис) – 7:5, 6:2