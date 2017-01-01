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Монпелье. Илья Марченко на двух тай-брейках уступил де Шепперу
Монпелье. Илья Марченко на двух тай-брейках уступил де ШепперуВ Монпелье (Франция) на турнире категории ATP World Tour 250 - Open Sud de France в одиночном разряде проходят матчи второго круга.

91-я ракетка мира, 29-летний украинец Илья Марченко уступил своему ровеснику, прошедшему через квалификацию французу Кенни де Шепперу, занимающему в мировом рейтинге 162-ю позицию. Поединок длился 1 час 54 минуты и завершился в пользу француза со счетом 7:6(6), 7:6)2).

За время, проведенное на корте? Марченко реализовал один брейк-пойнт из четырех, де Шеппер – один их двух. Илья девять раз подал навылет и четыре раза ошибся на подаче против семи эйсов и двух двойных ошибок у француза. Между собой теннисисты встречались впервые.

Марченко покидает турнир, заработав 20 рейтинговых очков и €7.900 призовых.

В четвертьфинале соперником Кенни де Шеппера будет действующий чемпион турнира, 22-я ракетка мира француз Ришар Гаске (3), победивший Малека Жазири из Туниса – 7:5, 6:2.

Теннис. ATP World Tour 250. Open Sud de France. Монпелье (Франция). Хард. Призовой фонд €462.060. Одиночный разряд. 28 участников
Второй круг
Кенни де Шеппер (Франция, Q) - Илья МАРЧЕНКО (Украина) —7:6(9), 7:6(2)
Ришар Гаске (Франция, 3) — Малек Жазири (Тунис) – 7:5, 6:2
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