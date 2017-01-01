Молчанов выбыл из борьбы в парном разряде на старте турнира в Сан-Франциско

В Сан-Франциско (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 100.00 в парном разряде проходят матчи первого круга.



Украинец Денис Молчанов (108-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (158) из США, посеянные под третьим номером, уступили Дариану Кингу (265) из Барбадоса и бельгийцу Киммеру Коппьянсу (444). Поединок продолжался 1 час 17 минут и завершился в пользу Кинга и Коппьянса со счетом 2:6, 7:6(2), 10-5.



Молчанов и Новиков сделали четыре брейка и упустили две своих подачи. На их счету два эйса и столько же двойных ошибок, а их соперники на подаче не ошибались и восемь раз подали навылет.



Напомним, в одиночном разряде Молчанов не сумел пробиться в основную сетку

В Сан-Франциско (США) на турнире ATP Challenger Tour с призовым фондом $ 100.00 в парном разряде проходят матчи первого круга.Украинец Денис Молчанов (108-й в парном рейтинге) со своим напарником Денисом Новиковым (158) из США, посеянные под третьим номером, уступили Дариану Кингу (265) из Барбадоса и бельгийцу Киммеру Коппьянсу (444). Поединок продолжался 1 час 17 минут и завершился в пользу Кинга и Коппьянса со счетом 2:6, 7:6(2), 10-5.Молчанов и Новиков сделали четыре брейка и упустили две своих подачи. На их счету два эйса и столько же двойных ошибок, а их соперники на подаче не ошибались и восемь раз подали навылет.Напомним, в одиночном разряде Молчанов не сумел пробиться в основную сетку проиграв во втором раунде квалификации 463-му номеру мирового рейтинга американцу Кристиану Харрисону (8) со счетом 5:7, 5:7.