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Джокович пожелал Шараповой снова стать первой ракеткой мира

Джокович пожелал Шараповой снова стать первой ракеткой мира

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, «Матч ТВ», что очень рад возвращению на корт дисквалифицированной за применение мельдония россиянки Марии Шараповой.

«У нас всегда были отличные отношения с Марией. Она прекрасный друг, я бесконечно ее уважаю. Это личность, спортсменка, которая постоянно совершенствуется. Сожалею по поводу того, что с ней случилось. Мария не выступала в туре больше года. Я видел ее несколько раз и с радостью отметил, что она счастлива, много улыбается и может наслаждаться не только спортивной жизнью. Ее возвращение состоится в апреле, я очень рад, что это будет так скоро. Желаю ей всего наилучшего и надеюсь, что Мария станет номером один в мире, она этого достойна, — рассказал Джокович.

Шарапова была дисквалифицирована на два года Международной федерацией тенниса (ITF) в июне 2016-го. 4 октября Спортивный арбитражный суд  сократил срок отстранения теннисистки от соревнований с 2 лет до 15 месяцев. Вернуться на корт 29-летняя россиянка планирует 26 апреля на турнире WTA в Штутгарте.
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